Covid: Gb a un passo da quota 150 mila vittime 'reali' (Di martedì 23 marzo 2021) Londra, 23 mar. – (Adnkronos) – Nonostante il positivo calo verticale nel Regno Unito dei decessi attribuiti al Covid (ieri appena 17, a inizio mese erano più di 300 al giorno), il computo 'reale' delle vittime della pandemia potrebbe essere ben più alto e sfiorare ormai quota 150 mila, e cioè il 20% in più delle 126 mila morti conteggiate ufficialmente. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'Office for National Statistics (Ons) che includono – come già avviene altrove, a iniziare dall'Italia – i decessi avvenuti oltre i 28 giorni dalla segnalazione di positività. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

