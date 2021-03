Corsport | De Laurentiis avrebbe già incontrato Inzaghi

(Di martedì 23 marzo 2021) Il Corriere dello Sport dedica un lungo approfondimento alla situazione di Simonealla Lazio. La società si auspica il rinnovo dell’allenatore che considera di famiglia e il sentimento e ricambiato, ma ci sono diversi aspetti da valutare ancora. Qualcuno immagina che questa sosta per e nazionali possa essere il momento buono per firmare in relax e dare il grande annuncio, ma è una speranza improbabile. Perla Lazio è casa, ma pretende che il suo lavoro gli venga riconosciuto con un ingaggio come i top player. Si aprono così altre piste per il tecnico, una delle quali potrebbe portarlo a Napoli Deloportato a Napoli tre anni fa e c’è chi sostiene ci sia già stato un incontro. L'articolo ilNapolista.

Il Napoli provò a prenderlo e Aurelio Deoffrì ai giallorossi 22 milioni di euro . Un'offerta che però non convinse le parti, come riporta il Corriere dello Sport, e l'affare non andò in ...Deimputa al tecnico il fatto che la squadra a tratti spenga inspiegabilmente l'interruttore. La tregua tra i due è basata sull'obiettivo Champions Stasera si gioca Roma - Napoli e sarà un ...Non è un mistero che non ci sia stata ancora la firma per il rinnovo con la Lazio e che già tre anni fa il presidente del Napoli voleva Simone ...La punizione perfida, il colpo di testa da monello, e una rielaborazione della figura del centravanti moderno, altro che «falso nueve» Visto anche il messaggio affidato a Twitter nel cuore della notte ...