Andrè Silva, frecciata al Milan: “Essere soli in una realtà nuova non è facile. Ora sono tranquillo” (Di martedì 23 marzo 2021) Andrè Silva non dimentica il complicato periodo passato al Milan, dove i gol sono arrivati con il contagocce e le presenze si contavano sulle dita di una mano. L'attuale centravanti dell'Eintracht Francoforte ha parlato a Trasfermarkt, non senza evitare un frecciatina al club Milanese: "Penso di poter dire che ho fatto il passo giusto. A parte il fatto che ho dovuto cambiare di nuovo tutto: la squadra, lo staff, la lingua, l’ambiente, tutto. Un’esperienza che mi ha messo ancora una volta in una posizione difficile, ma allo stesso tempo mi ha fatto crescere, anche più di prima. Quando sei giovane e solo in un nuovo mondo, senza qualcuno che ti aiuti o ti dia le giuste informazioni, non è facile. Ognuno fa il proprio percorso. sono cambiato di volta in volta, ho trovato ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 marzo 2021)non dimentica il complicato periodo passato al, dove i golarrivati con il contagocce e le presenze si contavano sulle dita di una mano. L'attuale centravanti dell'Eintracht Francoforte ha parlato a Trasfermarkt, non senza evitare un frecciatina al clubese: "Penso di poter dire che ho fatto il passo giusto. A parte il fatto che ho dovuto cambiare di nuovo tutto: la squadra, lo staff, la lingua, l’ambiente, tutto. Un’esperienza che mi ha messo ancora una volta in una posizione difficile, ma allo stesso tempo mi ha fatto crescere, anche più di prima. Quando sei giovane e solo in un nuovo mondo, senza qualcuno che ti aiuti o ti dia le giuste informazioni, non è. Ognuno fa il proprio percorso.cambiato di volta in volta, ho trovato ...

Advertising

ItaSportPress : Andrè Silva, frecciata al Milan: 'Essere soli in una realtà nuova non è facile. Ora sono tranquillo' -… - gilnar76 : André Silva: «Vi spiego cosa non ha funzionato al #Milan» #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews #Sansiro… - massimilianodu : Nando e la sua malafede su Andre Silva mi spezza - MCalcioNews : Andrè Silva: 'Mi sento più maturo e lavoro sodo per andare all'Europeo' - Cristoincroce1 : RT @NandoPiscopo1: @Zorochan_1 @marcullo02 @dello__98 Zoro, ti stai perdendo dellate clamorose. Tra le top 3 'ricompriamo Andrè Silva' (Ric… -