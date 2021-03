Akash Kumar spara a zero su Zorzi ed Elettra Lamborghini e poi cancella tutto

(Di martedì 23 marzo 2021)dopo l’Isola dei Famosi hato acontro Tommasoedper poiredai social.ha abbandonato l’Isola dei Famosi dopo soltanto una settimana dall’inizio del programma. In un primo momento era stato il pubblico del piccolo schermo a decretare la sua uscita dai giochi, preferendo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

è l'eliminato della terza puntata dell'Isola dei Famosi 2021. Aver perso al televoto contro Angela Melillo è stato un duro colpo per l'orgoglio diche aveva la possibilità di ...Ma l'accusa più forte è per Tommaso Zorzi, al qualenon sembra voler dare tregua.ha infatti deciso di pubblicare gli screenshot di una vecchia chat di messaggi con Tommaso Zorzi. ...Che cosa accaduto tra Akash Kumar e gli opinionisti dell’Isola dei famosi Tommaso zorzi ed Elettra Lamborghini? Per quale motivo il modello dagli ...Akash Kumar smentisce operazione agli occhi: "Mi viene da ridere!", il suo commento dopo aver abbandonato l'Isola dei Famosi, il video.