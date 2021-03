Akash Kumar, dopo l’Isola dei Famosi pubblica i messaggi ricevuti da Tommaso Zorzi: “Ti ho mangiato” (Di martedì 23 marzo 2021) Akash Kumar, benché abbia già abbandonato l’Honduras, si è rivelato uno dei personaggi più intriganti e pieni di sorprese del reality dell’Isola dei Famosi. Il modello, complici pochissime apparizioni, ha già avuto modo di battibeccare con molti vip e la stessa Ilary Blasi si è lasciata andare a commenti caustici nel momento in cui Kumar ha annunciato di voler abbandonare l’Isola. D’altronde tutto nel modello (dal colore degli occhi, al passato, fino al video di presentazione presente sul sito del programma) ha scatenato la polemica, a volte partita in primis da Akash. Ora nel suo mirino ci sono due personaggi in particolare: Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Gli sfoghi contro i due vip sono avvenuti nelle stories di Instagram ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 marzo 2021), benché abbia già abbandonato l’Honduras, si è rivelato uno dei personaggi più intriganti e pieni di sorprese del reality deldei. Il modello, complici pochissime apparizioni, ha già avuto modo di battibeccare con molti vip e la stessa Ilary Blasi si è lasciata andare a commenti caustici nel momento in cuiha annunciato di voler abbandonare. D’altronde tutto nel modello (dal colore degli occhi, al passato, fino al video di presentazione presente sul sito del programma) ha scatenato la polemica, a volte partita in primis da. Ora nel suo mirino ci sono due personaggi in particolare:ed Elettra Lamborghini. Gli sfoghi contro i due vip sono avvenuti nelle stories di Instagram ...

