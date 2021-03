Sonia Lorenzini commenta le coppie del GF Vip (Di lunedì 22 marzo 2021) Sonia Lorenzi recentemente è stata intervista da Giada Di Miceli durante la trasmissione radiofonica “Non succederà più”. L’ex gieffina ha parlato delle coppie nate all’interno della casa del Grande Fratello Vip e ha rivelato su quale delle due punterebbe. Tra i fantastici protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip c’era anche la bella Sonia Lorenzini. Quest’ultima, si è fatta notare per la sua simpatia e la sua Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 22 marzo 2021)Lorenzi recentemente è stata intervista da Giada Di Miceli durante la trasmissione radiofonica “Non succederà più”. L’ex gieffina ha parlato dellenate all’interno della casa del Grande Fratello Vip e ha rivelato su quale delle due punterebbe. Tra i fantastici protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip c’era anche la bella. Quest’ultima, si è fatta notare per la sua simpatia e la sua Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

_saudade_17 : Quindi, secondo alcuni, Dayane (quella che non si è fatta manipolare in casa per 5 mesi e mezzo) é stata manipolata… - nothingchange__ : @StronzaGentile @lapartevera ma tesoro tu stai difendendo delle persone che hanno fatto la stessa cosa di Sonia Lor… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini: 'Non ho mai allontanato Dayane Mello da Rosalinda Cannavò' - Dayane4E : @Manu91152833 @cestlaviemacher @Dedalus98715706 Il motivo ha un nome e cognome e cioè Sonia Lorenzini?? - infoitcultura : Sonia Lorenzini parla delle coppie del GF Vip: “Sono più legata ai Prelemi!” -