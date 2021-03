Sgarbi | “Ho un cancro ai testicoli e non ne sono fuori E ho avuto anche il Covid”

Leggi su tpi

(Di lunedì 22 marzo 2021): “Ho unaie non ne” Vittorio, prima sui social e poi in diretta a ‘La Zanzara’, il programma di approfondimento su Radio24, ha annunciato di avere unse fino ad oggi lo aveva tenuto nascosto. Un tumore aidal quale, dice, “non neancora uscito”. “Ho fatto delle analisi per la prostata. Ho un problema, cerchiamo di resistere. C’è un ingrossamento, c’è qualcosa che stanno analizzando. Non hometastasi di nessun tipo e la cosa è circoscritta. Cerchiamo di salvare l’erezione,abbastanza seguito. Ma quando me lo hanno detto ho reagito con grande serenità ed erano tutti sorpresi. Per ora l’attività urinaria e ...