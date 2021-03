Serie C Fano, mister Destro si è dimesso (Di lunedì 22 marzo 2021) Fano - Flavio Destro non è più l'allenatore del Fano . Il tecnico, padre di Mattia, attaccante del Genoa, ha rassegnato le dimissioni dopo il ko con la Virtus Verona , terza sconfitta di fila che ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 marzo 2021)- Flavionon è più l'allenatore del. Il tecnico, padre di Mattia, attaccante del Genoa, ha rassegnato le dimissioni dopo il ko con la Virtus Verona , terza sconfitta di fila che ...

Advertising

sportli26181512 : #SerieC Fano, mister Destro si è dimesso: Lo ha reso noto lo stesso club marchigiano: il tecnico, papà dell'attacca… - MCalcioNews : UFFICIALE: #Fano, accettate le dimissioni di mister #Destro: 'Nel calcio quando le cose vanno male c'è solo una sol… - PicenoTime : Serie C 32° turno: cinquina del Matelica alla Fermana. Pareggio Samb, sconfitte Vis Pesaro e Fano… - GazzettinoL : Serie C Gir B Perugia-Sudtirol Virtus Verona-Fano Triestina-Carpi Ferapisalò-Gubbio Vis Pesaro-Padova Legnago-Sambe… - PicenoTime : Serie C 31° turno: Vis Pesaro corsara a Carpi. Pareggi per Fermana e Matelica. Brutto ko per il Fano… -