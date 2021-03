Non avrei mai pensato di ringraziare un tedesco di nome Adolfo (Gaich) (Di lunedì 22 marzo 2021) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 28a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Il Covid ferma la capolista. E allora i riflettori si spostano sul Campionato dei Secondi. Sono in palio i residui tre posti per il banchetto d’Europa. Concorrono in cinque o sei. Previsioni, nessuna. Ma una sola certezza. Chiunque abbia ambizioni dovrà fare i conti con la Dea. Troppo piccola per il Real, forse. Ma troppo forte per l’Hellas. Gasp sorprende il suo allievo Juric, schierando una inconsueta difesa a quattro. Ed è padrone del campo. Fra le concorrenti, i Diavoli. Spettacolo al Franchi nella partita delle galline vecchie che fanno sempre il brodo buono. Va prima in gol Ibra pur con una evidente spinta. Che qualcuno chiama “malizia”, qualcun altro “esperienza”. E che forse potrebbe chiamarsi più semplicemente e propriamente fallo. E poi Franchino. Il francese è velocissimo a trentasette anni suonati. E sigla ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 28a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Il Covid ferma la capolista. E allora i riflettori si spostano sul Campionato dei Secondi. Sono in palio i residui tre posti per il banchetto d’Europa. Concorrono in cinque o sei. Previsioni, nessuna. Ma una sola certezza. Chiunque abbia ambizioni dovrà fare i conti con la Dea. Troppo piccola per il Real, forse. Ma troppo forte per l’Hellas. Gasp sorprende il suo allievo Juric, schierando una inconsueta difesa a quattro. Ed è padrone del campo. Fra le concorrenti, i Diavoli. Spettacolo al Franchi nella partita delle galline vecchie che fanno sempre il brodo buono. Va prima in gol Ibra pur con una evidente spinta. Che qualcuno chiama “malizia”, qualcun altro “esperienza”. E che forse potrebbe chiamarsi più semplicemente e propriamente fallo. E poi Franchino. Il francese è velocissimo a trentasette anni suonati. E sigla ...

