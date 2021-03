L’ultima idea del sindaco, ‘Dillo a Clemente’: Mastella diventa un’app (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, si è da sempre occupato di politica e in un momento storico così delicato è sicuramente questo un punto di forza. Politica è anche capacità di rinnovare l’impegno che interpreti al meglio una società che evolve alla velocità di quella modernità che ogni giorno ci propone nuove sfide ed orizzonti.E anche questa volta non poteva non immaginare un nuovo modo di essere vicino a tutti trovando soluzioni, partendo dalla cosa più semplice: ascoltare”. Inizia così la nota della segreteria provinciale di ‘Noi Campani’ con la quale si annuncia la nascita di un’app dedicata alla politica che sarà ribattezzata – ovviamente, sarebbe il caso di dire – “Mastella”. In effetti “Mastella” sarà la prima App munita di Intelligenza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ildi Benevento, Clemente, si è da sempre occupato di politica e in un momento storico così delicato è sicuramente questo un punto di forza. Politica è anche capacità di rinnovare l’impegno che interpreti al meglio una società che evolve alla velocità di quella modernità che ogni giorno ci propone nuove sfide ed orizzonti.E anche questa volta non poteva non immaginare un nuovo modo di essere vicino a tutti trovando soluzioni, partendo dalla cosa più semplice: ascoltare”. Inizia così la nota della segreteria provinciale di ‘Noi Campani’ con la quale si annuncia la nascita didedicata alla politica che sarà ribattezzata – ovviamente, sarebbe il caso di dire – “”. In effetti “” sarà la prima App munita di Intelligenza ...

Advertising

anteprima24 : ** L'ultima idea del sindaco, 'Dillo a Clemente': #Mastella diventa un'#App ** - OnceUponATeddy : @kscarlett22_ ultima puntata seguita in diretta e finita alle tre del mattino, se non ho sfasciato la casa lì mai p… - AnimaInViaggio : @giulia86041584 L'ultima volta che l'ho scritto mi hanno detto che era lavoro. Io la penso come te.Non è una buona… - zapomnieniia : @tpwk_tommoway_ 2b l'ultima < o % ti posso rubare l'idea? - vocelaziale : ??AGGIORNAMENTO CALCIOMERCATO?? La #Lazio alla ricerca di una mezz’ala/trequartista?? L’ultima idea si chiama Rob… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima idea Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino al 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la ... Il Sole 24 ORE