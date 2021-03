Live non è la D’Urso, Aessandro Cecchi Paone contro Walter Zenga: “Ma sei scemo o vuoi che ti querelo? Parla di calcio, ignorante!” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Ti querelo. Non Parlare di scienza e Parla di pallone. Ignorante. Buzzurro“. Alessandro Cecchi Paone non ha usato mezzi termini nel rivolgersi a Walter Zenga durante la puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda ieri, domenica 21 marzo. Su richiesta di Barbara D’Urso, l’ex portiere della Nazionale ha spiegato come funziona il sistema di vaccinazione anti Covid negli Emirati Arabi (dove vive lui, ndr): “Qui puoi scegliere il vaccino che vuoi fare, io ho scelto di fare quello cinese che è quello più disponibile in questa area del mondo ed è quello che più persone hanno fatto”. Al che, il giornalista è intervenuto sollevando dubbi sulla Cina e sostenendo che a Dubai vi siano forti discriminazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) “Ti. Nonre di scienza edi pallone. Ignorante. Buzzurro“. Alessandronon ha usato mezzi termini nel rivolgersi adurante la puntata di– Non è laandata in onda ieri, domenica 21 marzo. Su richiesta di Barbara, l’ex portiere della Nazionale ha spiegato come funziona il sistema di vaccinazione anti Covid negli Emirati Arabi (dove vive lui, ndr): “Qui puoi scegliere il vaccino chefare, io ho scelto di fare quello cinese che è quello più disponibile in questa area del mondo ed è quello che più persone hanno fatto”. Al che, il giornalista è intervenuto sollevando dubbi sulla Cina e sostenendo che a Dubai vi siano forti discriminazioni ...

Advertising

chetempochefa : 'Magari faccio due palleggi, mai dire mai Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype Non ti servono i program… - chetempochefa : 'Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify Riapriamo gli stadi… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - hosceltome : Pensando a quando quasi due anni fa Th0mas mi inviò una videochiamata prima del live a Milano alla quale non rispos… - TiramiScience : ??Domani ore 21?? ???#live -