Lecco | avvocato di 37 anni muore durante un’escursione | era nipote di Messina Denaro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) È morto davanti agli occhi del fratello, scivolando. Un incidente fatale per Gaspare Allegra,di 37originario di Castelvetrano, in provincia di Trapani,del boss latitante Matteo. Allegra viveva ad Albairate, in provincia di Milano, e domenica era andato a farenella zona della Bocchetta di Prada, tra i comuni di Mandello del Lario ed Esino Lario, in provincia di. L’incidente è accaduto davanti al fratello Francesco. Per soccorrerlo sono arrivati i tecnici della Stazione di Valsassina Valvarrone, XIX Delegazione Lariana e anche quelli del soccorso speleologico della IX Delegazione regionale. A dare l’allarme è stato proprio il fratello, rimasto illeso, ma ...