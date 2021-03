La pandemia è un affare di mafia

Advertising

AngelaCavelli : RT @Zeta_Luiss: Il #vaccino è un affare per pochi. #Msf: «Il 75% delle dosi a 10 paesi del mondo» Nei paesi a medio-basso reddito le #vacci… - Loreta62267450 : RT @Zeta_Luiss: Il #vaccino è un affare per pochi. #Msf: «Il 75% delle dosi a 10 paesi del mondo» Nei paesi a medio-basso reddito le #vacci… - JacopoVergari : RT @Zeta_Luiss: Il #vaccino è un affare per pochi. #Msf: «Il 75% delle dosi a 10 paesi del mondo» Nei paesi a medio-basso reddito le #vacci… - Zeta_Luiss : Il #vaccino è un affare per pochi. #Msf: «Il 75% delle dosi a 10 paesi del mondo» Nei paesi a medio-basso reddito l… - Popagni : Vanno ESPROPRIATI PER PUBBLICA UTILITÀ i brevetti dei vaccini e li deve produrre direttamente lo stato a servizio d… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia affare

L'Espresso

Nonostante i rischi non esitò a visitare un uomo d'che accusava i sintomi di ' una strana ... Quell'uomo che tutti (ancora di più oggi, in pienaCovid) celebrano giustamente come un eroe ...Nonostante i rischi non esitò a visitare un uomo d'che accusava i sintomi di ' una strana ... Quell'uomo che tutti (ancora di più oggi, in pienaCovid) celebrano giustamente come un eroe ...In tanti pur occupandosi di altro hanno cercato di entrare nel mercato dei prodotti sanitari contro la pandemia. Bruxelles ha ricevuto segnalazioni di ...Il 2020 è stato un anno duro per tutti e il mercato dell'arte non fa eccezione. È il momento giusto per investire in opere d'arte?