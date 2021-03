Juan Jesus si schiera al fianco di Simy | “E’ ora di dire basta”

(Di lunedì 22 marzo 2021) La vicendacontinua a tenere banco, i pesanti insulti razzisti ricevuti dall'attaccante del Crotone via social sono stati motivo di grande discussione nelle ultime ore. Arsi aldel centravanti africano è, attuale difensore della Roma che ha condannato il bruttissimo episodio avvenuto nei giorni scorsi:"Tutta la mia solidarietà al collega e amicoper gli squallidi e schifosi insulti ricevuti. Purtroppo ci tocca constatare ancora una volta che questa brutta abitudine di insultare sui social senza ritegno con allusioni razziste e odiose sta diventato una costante. È ora di!!! Questi haters devono prendersi la responsabilità di quello che dicono e pagare in caso di violazioni....

torna a farsi sentire sul tema razzismo. Sulla sua pagina Instagram il brasiliano si è schierato al fianco di Simy, insultato via social: 'È ora di dire basta! Questi haters devono ...... in aggiunta il tecnico lustrino dovrà fare a meno, ma perchè fermi in infermeria di Veretout, Zaniolo, Mkhitaryan e. Da valutare invece le condizioni di Smalling, con il difensore alle ...Il difensore della Roma condanna gli insulti ricevuti dall'attaccante del Crotone: "Questi haters devono prendersi la responsabilità di quello che dicono e pagare in caso di violazioni" ...ROMA JUAN JESUS – Juan Jesus si è schierato a favore di Simy, il giocatore del Crotone che nei giorni scorsi ha ricevuto insulti razzisti sui social. Il difensore della Roma ha quindi voluto esprimere ...