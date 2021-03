Johnny Dumfries, morto l’ex pilota F1 di Lotus e vincitore di Le Mans (Di lunedì 22 marzo 2021) Johnny Dumfries, ex pilota della Lotus F1 e vincitore di Le Mans nel 1988, è morto all’età di 62 anni dopo una breve malattia. Adesso, sull’Isola di Bute, mancherà il calore che un uomo solare e impavido come Dumfries sapeva dare. Un uomo che gareggiò con Senna e che vinse la gara più difficile al mondo: la 24 Ore di Le Mans. Johnny Dumfries dalla F1 al sogno chiamato Le Mans Approdato nelle categorie junior grazie all’amicizia con Frank Williams, il Conte di Dumfries si fece strada nell’ambiente motoristico dopo aver dominato la F3 Britannica. Trionfo che gli ha spalancato le porte sullo scenario delle corse internazionali, garantendogli un sedile in F1 anni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021), exdellaF1 edi Lenel 1988, èall’età di 62 anni dopo una breve malattia. Adesso, sull’Isola di Bute, mancherà il calore che un uomo solare e impavido comesapeva dare. Un uomo che gareggiò con Senna e che vinse la gara più difficile al mondo: la 24 Ore di Ledalla F1 al sogno chiamato LeApprodato nelle categorie junior grazie all’amicizia con Frank Williams, il Conte disi fece strada nell’ambiente motoristico dopo aver dominato la F3 Britannica. Trionfo che gli ha spalancato le porte sullo scenario delle corse internazionali, garantendogli un sedile in F1 anni ...

