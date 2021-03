Incidente sulla provinciale | furgone trafitto dal guardrail | 25enne morto mentre andava a lavoro

(Di lunedì 22 marzo 2021) Unquesta mattina in unstradale che si è verificatostradatra Modugno e Carbonara, alle porte di Bari. La vittima, Carlos Modugno , di Bari, viaggiava al ...

Advertising

TeleCapriNews : Incidente stradale, furgone trafitto dal guardrail, muore un 25enne e ferito il conducente 22enne. I due andavano a… - bassairpinia : PRATOLA SERRA (AV). Incidente sulla SS 7 bis tra due veicoli - - Accadde_Oggi : 1959 – Italia: incidente sulla diga del Lago di Pontesei, anticipazione del Disastro del Vajont #AccaddeOggi - zazoomblog : Modugno incidente sulla provinciale: 20enne muore trafitto dal guardrail - #Modugno #incidente #sulla - Aprilia_News : Incidente sulla Pontina tra 5poderi e Pomezia, code verso nord -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla

La Repubblica

Un 25enne è morto questa mattina in unstradale che si è verificatostrada provinciale tra Modugno e Carbonara, alle porte di Bari. La vittima, Carlos Modugno , di Bari, viaggiava al posto del passeggero a bordo di un ...... oltre auna violazione del codice penale, un cittadino straniero che intorno alle ore 10.30 di sabato (20 marzo), alla guifa di una vecchia Bmw, è rimasto coinvolto in unavvenuto...Incidente stradale questa mattina lungo la via Aurelia ad Albissola Marina. L'allarme è stato lanciato all'altezza dei "Pesci Vivi" e la macchina del pronto intervento si è subito attivata. Secondo qu ...Bari, incidente stradale sulla provinciale Modugno-Carbonara: muore un 25enne mentre andava al lavoro. Il furgoncino era guidato da un 22enne di Palo del Colle rimasto gravemente ferito ...