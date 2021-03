I piccoli editori online al fianco de Il Giunco: sanzione sproporzionata e assurda (Di lunedì 22 marzo 2021) sanzione sproporzionata: l’Associazione nazionale stampa online si schiera con Il Giunco, editore dell’omonima testata giornalistica online, nel ricorso al Tar del Lazio contro l’AgCom. L’Anso chiede l’annullamento della multa da 50mila euro irrogata dall’Autorità garante per le comunicazioni al piccolo editore toscano per la presunta violazione del divieto di pubblicità dei servizi di gioco disposta dall’articolo 9 del Decreto Dignità. “La scelta di combattere il gioco d’azzardo attraverso il divieto della sua promozione è corretta – dichiara Marco Giovannelli, presidente di Anso -. Molto meno il sistema sanzionatorio delle norme previste perché non si può chiedere a una testata giornalistica di pagare 50mila euro a seguito di un articolo pubblicato. L’associazione appoggia quindi il ricorso de Il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 marzo 2021): l’Associazione nazionale stampasi schiera con Il, editore dell’omonima testata giornalistica, nel ricorso al Tar del Lazio contro l’AgCom. L’Anso chiede l’annullamento della multa da 50mila euro irrogata dall’Autorità garante per le comunicazioni al piccolo editore toscano per la presunta violazione del divieto di pubblicità dei servizi di gioco disposta dall’articolo 9 del Decreto Dignità. “La scelta di combattere il gioco d’azzardo attraverso il divieto della sua promozione è corretta – dichiara Marco Giovannelli, presidente di Anso -. Molto meno il sistema sanzionatorio delle norme previste perché non si può chiedere a una testata giornalistica di pagare 50mila euro a seguito di un articolo pubblicato. L’associazione appoggia quindi il ricorso de Il ...

Advertising

v_senigallia : AgCom: Anso a difesa dei piccoli editori - verbanonews : New post: I piccoli editori online contro l’AGCOM: ANSO al fianco de Il Giunco nel ricorso al Tar del Lazio - varesenews : I piccoli editori online contro l’AGCOM: ANSO al fianco de Il Giunco nel ricorso al Tar del Lazio - BoobleItalia : I piccoli editori online contro l’AGCOM: ANSO al fianco de Il Giunco nel ricorso al Tar del Lazio -… - filippocecchin2 : RT @WCostituzione: Sciopero con #BoicottaAmazon sempre. #?????n ?Non solo per il trattamento salariale dei suoi lavoratori Ma anche perché… -