Der Spiegel attacca il governo Conte bis "caos ed errori hanno aggravato l'epidemia" (Di lunedì 22 marzo 2021) Raffaele Panico Un dossier del settimanale tedesco Der Spiegel pubblicato oggi sul proprio sito web segnala documenti, in loro possesso, che trattano dei dati riferibili al periodo inizio pandemia coronavirus, apparsi fin dall'inizio dello scorso anno 2020. Sono inerenti ad una "gestione caotica" dell'inizio della pandemia in Italia. Il dossier inizia con le denunce collettive delle famiglie inoltrate alla Procura di Bergamo e i documenti cosiddetti "nascosti" dalle autorità. Il dossier è a dir poco inquietante: i dati erano allarmanti da subito nella prima fase della pandemia nella zona di Bergamo, dove sono stati registrati i primi casi positivi al Covid, appunto fin all'inizio del 2020.Der Spiegel segnala un vero e proprio "insabbiamento" da parte italiana sulla realtà effettuale dell'inizio della pandemia. Nelle carte, a disposizione di Der ...

