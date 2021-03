Covid | verifica Asl su vaccino a Scanzi | ' procedura corretta | nessuna irregolarità'

(Di lunedì 22 marzo 2021) Arezzo, 22 mar. - (Adnkronos) - "" nel caso di Andrea, 46 anni, il giornalista del "Fatto Quotidiano" a cui è stata somministrata venerdì pomeriggio, 19 marzo, una dose delAstraZeneca al Centro Affari di Arezzo (nel primo giorno dopo la ripresa delle vaccinazioni seguite allo stop).ha potuto essere vaccinato, spiegano all'Adnkronos fonti della Asl Toscana Sud Est, perchè era stato inserito nella cosiddetta 'lista dei panchinari', cioè in un elenco delle persone che l'Azienda sanitaria, in caso di disdette degli aventi diritto, contatta per inoculare le dosi rimaste inutilizzate alla fine giornate ed evitare così che vengano gettate via. La Asl Toscana Sud Est, come apprende l'Adnkronos, ha svolto unainterna sull vicenda che ha ...

Advertising

_Carabinieri_ : Nella Giornata nazionale per le vittime del #Covid19 i #Carabinieri rendono omaggio rinnovando il proprio impegno a… - FrontieraRieti : Durante la settimana appena trascorsa, la Polizia di Stato ha attuato un pressante controllo del territorio, finali… - alcinx : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #22marzo: smart working, il nuovo #lavoro oltre il #Covid. Dl #Sostegni, a… - angiuoniluigi : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #22marzo: smart working, il nuovo #lavoro oltre il #Covid. Dl #Sostegni, a… - filsco2004 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #22marzo: smart working, il nuovo #lavoro oltre il #Covid. Dl #Sostegni, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid verifica

LeccePrima

... Fit Cisl e Uiltrasporti che scendono in piazza con una lista di richieste tra cui:dei ... Amazon risponde alle accuse In uno scenario lavorativo difficile a causa del, ad Amazon si dà il ...Anche nella giornata di ieri, poi, i carabinieri del comando provinciale di Fermo hanno proseguito con i servizi per ladel rispetto sulle normative anti -. Gli uomini dell'Arma hanno ...TERNI Sono andati avanti per tutto il fine settimana scorso, dal pomeriggio alla sera, i controlli interforze, disposti dal Questore di Terni, Bruno Failla, finalizzati ...Esperti dell'Ema sono attesi in Russa il 10 aprile. Lo annuncia il ministro della Salute Mikhail Murashko in un incontro con il presidente russo Vladimir Putin sulla vaccinazione contro il coronavirus ...