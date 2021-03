Covid, tasso di positività all’8,1%. Lopalco: la quarta ondata non ci sarà. In Gran Bretagna solo 17 morti (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 13.846 i nuovi casi di Covid 19 riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 169.196 tamponi (100mila meno di ieri). Con l’indice di positività che sale all’8,18%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 386 morti, che portano il totale delle vittime a 105.328 da inizio pandemia. Continuano a salire i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono adesso 3.510 persone (+62 da ieri). I guariti in totale sono 2.732.482 (+32.720), gli attualmente positivi 563.067 (-8.605). Lopalco: non ci sarà quarta ondata La situazione è dunque ancora molto seria. Ma “in estate la terza ondata” di Covid “sarà esaurita”. Così l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco. Il quale ritiene che nel frattempo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 13.846 i nuovi casi di19 riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 169.196 tamponi (100mila meno di ieri). Con l’indice diche sale,18%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 386, che portano il totale delle vittime a 105.328 da inizio pandemia. Continuano a salire i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono adesso 3.510 persone (+62 da ieri). I guariti in totale sono 2.732.482 (+32.720), gli attualmente positivi 563.067 (-8.605).: non ciLa situazione è dunque ancora molto seria. Ma “in estate la terza” diesaurita”. Così l’epidemiologo Pier Luigi. Il quale ritiene che nel frattempo ...

