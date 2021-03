Calcio sliding doors: da Pirlo a Fonseca, le panchine che scottano (Di lunedì 22 marzo 2021) L’addio alla Champions League agli ottavi di finale e ora lo scudetto che si allontana a grandi passi in direzione Inter. La clamorosa sconfitta della Juventus in casa contro il Benevento, che non vinceva in campionato da oltre due mesi, è uno spartiacque del campionato. Ora i bianconeri rischiano anche il posto nella prossima Champions. Senza contare la posizione di Pirlo, confermato per l’immediato ma in bilico per il futuro. Sì, lo storico campione della Juve e della Nazionale non ha più certezze sulla sua permanenza in panchina a Torino. Qui Juve Le parole del ds Fabio Paratici hanno rassicurato la posizione dell’allenatore ma basterà il quarto posto e l’eventuale conquista della Coppa Italia a tenere salda la panchina di Pirlo? Alla Continassa è andata in scena la consueta analisi post-partita ma è ovvio che l’argomento campo va di pari passo con ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 22 marzo 2021) L’addio alla Champions League agli ottavi di finale e ora lo scudetto che si allontana a grandi passi in direzione Inter. La clamorosa sconfitta della Juventus in casa contro il Benevento, che non vinceva in campionato da oltre due mesi, è uno spartiacque del campionato. Ora i bianconeri rischiano anche il posto nella prossima Champions. Senza contare la posizione di, confermato per l’immediato ma in bilico per il futuro. Sì, lo storico campione della Juve e della Nazionale non ha più certezze sulla sua permanenza in panchina a Torino. Qui Juve Le parole del ds Fabio Paratici hanno rassicurato la posizione dell’allenatore ma basterà il quarto posto e l’eventuale conquista della Coppa Italia a tenere salda la panchina di? Alla Continassa è andata in scena la consueta analisi post-partita ma è ovvio che l’argomento campo va di pari passo con ...

