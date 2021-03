Aggredisce e picchia la convivente davanti ai figli minori. Arrestato (Di lunedì 22 marzo 2021) I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno Arrestato un uomo di 46 anni originario di Roma, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria convivente. Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Torvajanica sono intervenuti presso un’abitazione dove una donna, approfittando della temporanea assenza del compagno da poco uscito di casa, ha deciso di richiedere l’intervento dei militari dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica. L’uomo, infatti, poco prima, in presenza dei loro figli minori, nel corso di una lite aveva aggredito la giovane strattonandola e colpendola più volte con schiaffi e pugni, cagionandole alcune escoriazioni e contusioni. Ricostruita la vicenda il 46enne è stato Arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 22 marzo 2021) I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hannoun uomo di 46 anni originario di Roma, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria. Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Torvajanica sono intervenuti presso un’abitazione dove una donna, approfittando della temporanea assenza del compagno da poco uscito di casa, ha deciso di richiedere l’intervento dei militari dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica. L’uomo, infatti, poco prima, in presenza dei loro, nel corso di una lite aveva aggredito la giovane strattonandola e colpendola più volte con schiaffi e pugni, cagionandole alcune escoriazioni e contusioni. Ricostruita la vicenda il 46enne è statoe trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa ...

