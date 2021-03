Taranto: donna picchiata e botte anche con una mazza da baseball ad un figlio di lei, con queste accuse arrestato 26enne Polizia (Di domenica 21 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Polizia: Il personale della Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un tarantino di 26 anni, per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e inosservanza del divieto di avvicinamento. Nello scorso gennaio, nei confronti dell’arrestato, sempre per gli stessi reati fu emessa un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa. All’inizio dell’anno, il personale specializzato della Squadra Mobile, dopo aver raccolto la disperata denuncia di una donna, convivente del 26enne arrestato, avviò rapidissime indagini, accertando che il giovane da qualche anno, costringeva la compagna ad un’insostenibile esistenza, a stare chiusa in casa in un regime di vero e proprio terrore, fatto di continui maltrattamenti ... Leggi su noinotizie (Di domenica 21 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Il personale della Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un tarantino di 26 anni, per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e inosservanza del divieto di avvicinamento. Nello scorso gennaio, nei confronti dell’, sempre per gli stessi reati fu emessa un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa. All’inizio dell’anno, il personale specializzato della Squadra Mobile, dopo aver raccolto la disperata denuncia di una, convivente del, avviò rapidissime indagini, accertando che il giovane da qualche anno, costringeva la compagna ad un’insostenibile esistenza, a stare chiusa in casa in un regime di vero e proprio terrore, fatto di continui maltrattamenti ...

