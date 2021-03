Serie C-Girone C, programma 32a giornata: Bari all’esame Catanzaro, l’Avellino a Catania con l’incubo Covid (Di domenica 21 marzo 2021) Il programma del trentaduesimo turno.Con la gara Monopoli-Palermo rinviata a causa di un focolaio Covid nella squadra pugliese, prenderà il via oggi la quattordicesima giornata di ritorno del Girone C di Serie C, con Catania-Avellino in scena alle ore 12.30. E' un Avellino in emergenza, quello che scenderà in campo allo Stadio "Angelo Massimino". Il tecnico Piero Braglia, infatti, dovrà fare a meno di sette calciatori: Riccardo Leoni, Andrea Errico, Giuliano Laezza, Marco Silvestri, alle prese con i rispettivi infortuni, Gabriele Bernardotto, Giuseppe Carriero e Alberto De Francesco, risultati positivi al Coronavirus.Alle ore 15 sono, invece, quattro le partite in programma: la capolista Ternana ospiterà la Vibonese, il Bari giocherà in casa del ... Leggi su mediagol (Di domenica 21 marzo 2021) Ildel trentaduesimo turno.Con la gara Monopoli-Palermo rinviata a causa di un focolaionella squadra pugliese, prenderà il via oggi la quattordicesimadi ritorno delC diC, con-Avellino in scena alle ore 12.30. E' un Avellino in emergenza, quello che scenderà in campo allo Stadio "Angelo Massimino". Il tecnico Piero Braglia, infatti, dovrà fare a meno di sette calciatori: Riccardo Leoni, Andrea Errico, Giuliano Laezza, Marco Silvestri, alle prese con i rispettivi infortuni, Gabriele Bernardotto, Giuseppe Carriero e Alberto De Francesco, risultati positivi al Coronavirus.Alle ore 15 sono, invece, quattro le partite in: la capolista Ternana ospiterà la Vibonese, ilgiocherà in casa del ...

Advertising

ColucciLc : RT @Zcfnews: Serie C femminile, 12^ giornata il 21 marzo, scatta il girone di ritorno - SIENANEWS : Giunti alla fine del girone di andata della prima fase del campionato di serie C Gold, con i rossoblu saldamente in… - Mediagol : #SerieC-Girone C, programma 32a giornata: #Bari all'esame Catanzaro, l'#Avellino a #Catania con l'incubo Covid - IlMostardino : #SerieC, l'avversario del #Carpi (un girone dopo): #focus sulla #Triestina. #Precedenti: #Alabardati sempre vincent… - capricorne_o : @LDLaurentiis senza una competenza specifica nella scelta di calciatori, non solo bravi ma soprattutto idonei per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (32giornata) RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Girone A: il Novara batte il Piacenza, lupi nei guai! Per esempio per la Ternana sembra onestamente fatta a meno che l'Avellino faccia il miracolo, mentre la Cavese può ...

DIRETTA/ Perugia Sudtirol video streaming tv: all'andata era finita in parità RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Girone A: il Novara batte il Piacenza, lupi nei guai! Il Suditrol invece battendo 2 - 0 il Modena ha confermato solidità e concretezza, restando a 2 sole lunghezze dai ...

Serie A, inizia il girone di ritorno: emozioni assicurate La Gazzetta dello Sport Catania – Avellino: dove vedere la diretta live e risultato La partita Catania - Avellino di Domenica 21 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 32° giornata del Girone C di Serie C ...

EFC | Martedi la ripresa dei lavori…con l’Entella altri tre punti verso la serie A Sarà un momento topico anche per il recupero di Bandinelli che, un girone dopo, puo’ tornare a disposizione del mister e dei suoi compagni, creando un ulteriore possibilità in fatto di scelte. Ad otto ...

RISULTATIC, CLASSIFICA/A: il Novara batte il Piacenza, lupi nei guai! Per esempio per la Ternana sembra onestamente fatta a meno che l'Avellino faccia il miracolo, mentre la Cavese può ...RISULTATIC, CLASSIFICA/A: il Novara batte il Piacenza, lupi nei guai! Il Suditrol invece battendo 2 - 0 il Modena ha confermato solidità e concretezza, restando a 2 sole lunghezze dai ...La partita Catania - Avellino di Domenica 21 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 32° giornata del Girone C di Serie C ...Sarà un momento topico anche per il recupero di Bandinelli che, un girone dopo, puo’ tornare a disposizione del mister e dei suoi compagni, creando un ulteriore possibilità in fatto di scelte. Ad otto ...