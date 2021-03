Seconde case, in quali regioni si può andare e in quali no. Il punto della situazione (Di domenica 21 marzo 2021) Sì alle Seconde case ma non ovunque: in quali regioni si può andare e in quali no. Il punto della situazione. Con l’avvicinarsi della Pasqua si accende la disputa sugli spostamenti verso le Seconde case. Come noto, il governo ha dato il via libera a questo spostamento (a determinate condizioni) ma diverse regioni hanno deciso di intervenire con ordinanze restrittive vietando l’ingresso a persone residenti in altre regioni. Anche se regolarmente in possesso della seconda casa. Le regole per le Seconde case: cosa dice il governo Come anticipato, il governo pone ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 marzo 2021) Sì allema non ovunque: insi puòe inno. Il. Con l’avvicinarsiPasqua si accende la disputa sugli spostamenti verso le. Come noto, il governo ha dato il via libera a questo spostamento (a determinate condizioni) ma diversehanno deciso di intervenire con ordinanze restrittive vietando l’ingresso a persone residenti in altre. Anche se regolarmente in possessoseconda casa. Le regole per le: cosa dice il governo Come anticipato, il governo pone ...

