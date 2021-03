Quando la lotta per la parità di genere passa anche per la clitoride (Di domenica 21 marzo 2021) Parigi, 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, un clitoride gonfiabile alto 5 metri viene issato proprio di fronte alla Torre Eiffel. La domanda potrebbe sorgere spontanea: perché? Si tratta di un’azione simbolica organizzata dal gruppo “Gang du Clito” come forma di denuncia rispetto alla disparità di trattamento con il pene in termini di ritardo nella ricerca scientifica e medica, ma soprattutto una denuncia perché i genitali femminili sono sconosciuti persino alle donne stesse. La fondatrice del gruppo, Julia Pietri, ha spiegato: “L’8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna, abbiamo voluto celebrare il clitoride sulla piazza davanti al Trocadero, un luogo simbolico perché è la piazza dei diritti umani, davanti al fallo più famoso di Parigi che è la Torre Eiffel” e prosegue “un quarto delle ragazze non sa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Parigi, 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, ungonfiabile alto 5 metri viene issato proprio di fronte alla Torre Eiffel. La domanda potrebbe sorgere spontanea: perché? Si tratta di un’azione simbolica organizzata dal gruppo “Gang du Clito” come forma di denuncia rispetto alla disdi trattamento con il pene in termini di ritardo nella ricerca scientifica e medica, ma soprattutto una denuncia perché i genitali femminili sono sconosciuti persino alle donne stesse. La fondatrice del gruppo, Julia Pietri, ha spiegato: “L’8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna, abbiamo voluto celebrare ilsulla piazza davanti al Trocadero, un luogo simbolico perché è la piazza dei diritti umani, davanti al fallo più famoso di Parigi che è la Torre Eiffel” e prosegue “un quarto delle ragazze non sa di ...

