Pd: Letta, 'ottimo battesimo del fuoco per Tinagli e Provenzano' (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "ottimo battesimo del fuoco per Irene Tinagli e Peppe Provenzano, nuovi vicesegretari del Pd, insieme, da Lucia Annunziata a @Mezzorainpiu". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "delper Irenee Peppe, nuovi vicesegretari del Pd, insieme, da Lucia Annunziata a @Mezzorainpiu". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

Advertising

sandraebasta : @the_highsparrow Renziani, solo che è difficile far finta di non avere sentito, specie dopo avere attaccato a morta… - xxpiergrand32g1 : @ksnt63 @pdnetwork @EnricoLetta ottimo LETTA e meglio sarebbe il bomba a sollicciano in albergo familiare in famig… - destralab : RT @marcocobianchi: Vedo che per ora il programma di Letta è attaccare Salvini. Mi sembra un ottimo inizio. - MariComp75 : RT @marcocobianchi: Vedo che per ora il programma di Letta è attaccare Salvini. Mi sembra un ottimo inizio. - FilippoGiov : RT @marcocobianchi: Vedo che per ora il programma di Letta è attaccare Salvini. Mi sembra un ottimo inizio. -