parto in auto " una donna di 40 anni ha partorito in un parcheggio nel parcheggio di un esselunga... (Di domenica 21 marzo 2021) Michele Andreucci per 'www.ilgiorno.it' parto in auto a nembro Le doglie sono iniziate all'improvviso, intorno alle 5 di ieri mattina. Ma la corsa in auto verso l'ospedale 'Bolognini' di Seriate di una coppia di 40enni, ... Leggi su dagospia (Di domenica 21 marzo 2021) Michele Andreucci per 'www.ilgiorno.it'ina nembro Le doglie sono iniziate all'improvviso, intorno alle 5 di ieri mattina. Ma la corsa inverso l'ospedale 'Bolognini' di Seriate di una coppia di 40enni, ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : PARTO IN AUTO – UNA DONNA DI 40 ANNI HA PARTORITO IN UN PARCHEGGIO NEL PARCHEGGIO DI UN ESSELUNGA...… - harryslaughxx : @imakirikinnie ama ti giuro un parto per assicurare una nuova auto e non ho ancora finito ?? - Dome689 : RT @webecodibergamo: La piccola ha fretta e nasce in auto Parto nei pressi dell’Esselunga a Nembro - gibelli_omar : RT @webecodibergamo: La piccola ha fretta e nasce in auto Parto nei pressi dell’Esselunga a Nembro - webecodibergamo : La piccola ha fretta e nasce in auto Parto nei pressi dell’Esselunga a Nembro -