Opta: solo l’Inter ha fatto più punti del Napoli negli scontri diretti (Di lunedì 22 marzo 2021) Opta pubblica un tweet in cui informa che soltanto l’Inter ha raccolto più punti del Napoli negli scontri diretti. l’Inter ha totalizzato 18 punti in nove partite. Il Napoli ne ha raccolti 15 punti sempre in nove partite. La Roma invece ha fatto solo tre punti in nove partite. 15 – Considerando solo gli incroci tra le prime sette squadre attualmente in classifica, solo l’Inter (18 in 9 match) ha guadagnato più punti del Napoli (15 in 9 gare) – la Roma invece ha raccolto solo 3 punti in 9 match, almeno 8 in meno di qualsiasi altra. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021)pubblica un tweet in cui informa che soltantoha raccolto piùdelha totalizzato 18in nove partite. Ilne ha raccolti 15sempre in nove partite. La Roma invece hatrein nove partite. 15 – Considerandogli incroci tra le prime sette squadre attualmente in classifica,(18 in 9 match) ha guadagnato piùdel(15 in 9 gare) – la Roma invece ha raccoltoin 9 match, almeno 8 in meno di qualsiasi altra. ...

Advertising

napolista : Opta: solo l’Inter ha fatto più punti del Napoli negli scontri diretti L’Inter 18 punti in 9 partite, il Napoli 15… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli re degli scontri diretti: solo l'#Inter ha fatto meglio - Viper_Nua : @coldblackarrow Opta dice che considerando gli incroci tra le prime 7 solo l'inter (18pt in 9p) ha fatto meglio del Napoli (15pt in 9p) - ZO_it : Musa cresce bene... ?????? #Barrow #gol #assist #giovani #Opta #dati #statistiche #stagione20202021 #campionati… - _firepunch : @crazy4ju @mirkonicolino Il premio MVP non è opinabile, la Lega lo assegna sulla base di dati statistici, raccolti… -

Ultime Notizie dalla rete : Opta solo La Juve non può più lasciare punti per strada ... cinque) e la seconda per gol concessi nei primi 30 minuti: il Benevento, 20, meno solo del Crotone (21). I campani hanno inoltre la peggior difesa nel primo quarto d'ora (otto gol subiti). OPTA - 21 ...

Lazio con un trend da invertire ... solo a marzo 1981 è arrivata a cinque gare di fila in casa con la porta inviolata in uno stesso ... OPTA - 21 - 03 - 2021 10:11

Opta: solo l'Inter ha fatto più punti del Napoli negli scontri diretti - ilNapolista ilnapolista Opta: solo l’Inter ha fatto più punti del Napoli negli scontri diretti Male la Roma invece con appena 3 punti sempre in 9 partite Opta pubblica un tweet in cui informa che soltanto ... La Roma invece ha fatto solo tre punti in nove partite. 15 – Considerando solo gli ...

Opta – Napoli re degli scontri diretti: solo l’Inter ha fatto meglio In effetti, a pensarci, proprio quelli persi immeritatamente a San Siro nel girone d’andata. Opta – Napoli re degli scontri diretti: solo l’Inter ha fatto meglio Una statistica molto importante per il ...

... cinque) e la seconda per gol concessi nei primi 30 minuti: il Benevento, 20, menodel Crotone (21). I campani hanno inoltre la peggior difesa nel primo quarto d'ora (otto gol subiti).- 21 ......a marzo 1981 è arrivata a cinque gare di fila in casa con la porta inviolata in uno stesso ...- 21 - 03 - 2021 10:11Male la Roma invece con appena 3 punti sempre in 9 partite Opta pubblica un tweet in cui informa che soltanto ... La Roma invece ha fatto solo tre punti in nove partite. 15 – Considerando solo gli ...In effetti, a pensarci, proprio quelli persi immeritatamente a San Siro nel girone d’andata. Opta – Napoli re degli scontri diretti: solo l’Inter ha fatto meglio Una statistica molto importante per il ...