Nela | «Maradona? Non voleva essere un modello Quando è morto ho provato un vuoto»

(Di domenica 21 marzo 2021) Il Corriere dello Sport intervista Sabino. Storico ex della Roma che ha giocato anche nel Napoli, per due stagioni. Confessa di provare ancora dolore al pensiero del suo addio ai colori giallorossi. «Il giorno del mio addio alla Roma è stata una mazzata, se ci penso mi fa ancora male. Molto più di Roma-Liverpool. Pensavo di chiudere la carriera in giallorosso, ma già dall’anno prima qualcosa era cambiato»., oggi sessant’anni, combatte da tempo contro un tumore al colon, si dice preoccupato dall’abbandono dei malati oncologici a causa del Covid. «Premetto che non sono negazionista, ma i morti per cause oncologiche sono stati il 30% in più rispetto all’anno prima. Per il Covid sono state lasciate indietro cure di chemioterapia, così vuol dire ucciderli due volte». Ricorda il passaggio al Napoli. Era l’era post. ...