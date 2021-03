Milano: Comune, contributo per acquisto dpi a enti terzo settore impiegati in scuole (Di domenica 21 marzo 2021) Milano, 21 mar. (Adnkronos) - "Supportare il terzo settore e le scuole statali e paritarie che hanno garantito in questi mesi funestati dalla pandemia la tutela dei lavoratori e un servizio sicuro per gli studenti con disabilità". È l'obiettivo dell'amministrazione di Milano che, con una delibera approvata dalla giunta, ha stanziato 530mila euro da destinare ai 25 enti del terzo settore, accreditati per il servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado pubbliche e paritarie di Milano, a parziale ristoro delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Sono 73 le autonomie ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021), 21 mar. (Adnkronos) - "Supportare ile lestatali e paritarie che hanno garantito in questi mesi funestati dalla pandemia la tutela dei lavoratori e un servizio sicuro per gli studcon disabilità". È l'obiettivo dell'amministrazione diche, con una delibera approvata dalla giunta, ha stanziato 530mila euro da destinare ai 25del, accreditati per il servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità delledell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado pubbliche e paritarie di, a parziale ristoro delle spese sostenute per l'di dispositivi di protezione individuale. Sono 73 le autonomie ...

