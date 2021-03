Lazio | Inzaghi | «Bisogna fare i complimenti ai ragazzi | sono contento per Pippo»

(Di domenica 21 marzo 2021) Simone, tecnico della, ha parlato nel post partita del match contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Simone, tecnico della, ha parlato nel post partita del match contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni per i microfoni del canale ufficiale: GARA – «Sapevamo che sarebbe stato complicato.aiche hanno interpretato bene la gara fin dall’inizio, abbiamo pagato la trasferta di Monaco nel secondo tempo». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 SOSTA – «Arriviamo con due vittorie che ci hanno migliorato la classifica, guardiamo avanti e lavoriamo con chi rimane a Roma, per farci ritrovare al meglio». BENEVENTO – «...

Simone, tecnico della, ha parlato nel post partita del match contro l'Udinese: le sue ...Pippodà un dispiacere alla sua Juventus battendola allo Stadium per 1 - 0 in uno degli incontri ... Lava a vincere a Udine con una rete di Marusic al 37' pt e avvicina la coppia Roma - ...Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 1-0 di questo pomeriggio in casa dell’Udinese. Queste le sue considerazioni: “Sapevamo che sarebbe stata una ...Al termine della partita Udinese-Lazio, disputata alla Dacia Arena, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio l’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi, commentando così la partita e la vittoria ...