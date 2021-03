La tensione degli Stati Uniti con Russia e Cina potrebbero avere un impatto su Israele? (Di domenica 21 marzo 2021) L’aquila americana mostra artigli: Joe Biden ha mostrato da subito un atteggiamento duro contro Russia e Cina. Biden intende discutere, insieme alla sua squadra, tutti i possibili argomenti con questi due paesi. Compresi i più delicati. Ma vediamo nel dettaglio la situazione. Quali sono le preoccupazioni degli Usa? Alcuni documenti del Pentagono datati 2018, hanno recentemente Leggi su periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021) L’aquila americana mostra artigli: Joe Biden ha mostrato da subito un atteggiamento duro contro. Biden intende discutere, insieme alla sua squadra, tutti i possibili argomenti con questi due paesi. Compresi i più delicati. Ma vediamo nel dettaglio la situazione. Quali sono le preoccupazioniUsa? Alcuni documenti del Pentagono datati 2018, hanno recentemente

Advertising

periodicodaily : La tensione degli Stati Uniti con Russia e Cina potrebbero avere un impatto su Israele? #USA #Russia #Cina #Israele… - barryeisler : RT @thrillernordico: La compagnia degli assassini ( @AmazonPub @barryeisler #thriller #crime ) Un romanzo carico d’azione, in un climax di… - thrillernordico : La compagnia degli assassini ( @AmazonPub @barryeisler #thriller #crime ) Un romanzo carico d’azione, in un climax… - AlleviLaura : RT @Lucia39134555: Mia mamma ha iniziato a non dormire e prendere tranquillante per ansi. Le ho detto di spegnere la tv. Sono degli irrespo… - Lucia39134555 : Mia mamma ha iniziato a non dormire e prendere tranquillante per ansi. Le ho detto di spegnere la tv. Sono degli ir… -