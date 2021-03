Juventus Benevento | Paratici svela il futuro di Pirlo e Ronaldo

(Di domenica 21 marzo 2021)– Lacrolla in casa contro il. Una bruttissima gara dei bianconeri che si allontanano ulteriormente dal sogno Scudetto. A fine gara si è presentato ai microfoni di Sky Sport Fabio. Il dirigente bianconero ha subito spento le polemiche e chiarito quello che è ildie di Andreasulla panchina., le parole diPARTITA – “È stata una partita imprevista, sono qui per sottolineare il fatto che abbiamo dato tante gioie ai tifosi, purtroppo oggi c’è grande amarezza, abbiamo giocato una brutta gara, il campionato va avanti. Giù la testa e pedalare, dobbiamo andare avanti e migliorare” Leggi anche: Pagelle ...

Non solo non ha ovviamente apprezzato il risultato ( Juve -0 - 1 ), ma a Lapo Elkann non è proprio piaciuta la squadra, ossia la Juve, nel suo complesso e nei singoli. E l'imprenditore si è sfogato sui social, con una frase che non lascia spazio ad ...... la strada della salvezza è dolce Crotone - Bologna 2 - 3, tripla rimonta emiliana: Skov Olsen ribalta Cosmi Verona - Atalanta 0 - 2: super Zapata la chiude nel primo tempo0 - 1:...Le immagini salienti della sconfitta interna della Juventus contro il Benevento nella 28esima giornata del campionato di Serie A.Giù la testa e pedalare, dobbiamo andare avanti e migliorare” Leggi anche: Pagelle Juventus Benevento 0-1: Arthur disastroso, Morata inesistente FUTURO DI PIRLO – “Abbiamo una programmazione, non è ...