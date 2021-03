Calciomercato Juve: De Sciglio contropartita per Aouar? Le ultime (Di domenica 21 marzo 2021) Calciomercato Juve fa tappa a Lione: De Sciglio contropartita per Aouar. Le ultime sull’asse tra i due club Mattia De Sciglio (che ha un contratto con la Juve in scadenza nel 2022 ) si sta ben comportando a Lione e sta entrando nell’ordine di idee di restare. Ecco perché il feeling tra il club bianconero e quello francese potrebbe sfociare in nuovi discorsi per Aouar, nome caro al Calciomercato Juve. L’ex Milan potrebbe essere la giusta contropartita per abbassare le richieste da 40 milioni di Aulas. Piace anche Memphis Depay che però in questo momento ha in testa il Barcellona. Lo scrive Tuttosport. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021)fa tappa a Lione: Deper. Lesull’asse tra i due club Mattia De(che ha un contratto con lain scadenza nel 2022 ) si sta ben comportando a Lione e sta entrando nell’ordine di idee di restare. Ecco perché il feeling tra il club bianconero e quello francese potrebbe sfociare in nuovi discorsi per, nome caro al. L’ex Milan potrebbe essere la giustaper abbassare le richieste da 40 milioni di Aulas. Piace anche Memphis Depay che però in questo momento ha in testa il Barcellona. Lo scrive Tuttosport. Leggi su Calcionews24.com

