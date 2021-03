Barbara D’Urso: per colpa sua Belen viene censurata (sabato) (Di domenica 21 marzo 2021) Barbara D’Urso è una delle donne più potenti di Mediaset e il suo successo non è dimostrabile sono con i suoi incredibili ascolti ma anche con le accortezze che in molti in tv le riservano. Qualche anno fa, addirittura, un’intera intervista di Belen venne infatti eliminata da “Le Iene” a causa di un “vaffa” che la showgirl aveva riservato proprio a Carmelita! Una come Barbara D’Urso, che fa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 21 marzo 2021)è una delle donne più potenti di Mediaset e il suo successo non è dimostrabile sono con i suoi incredibili ascolti ma anche con le accortezze che in molti in tv le riservano. Qualche anno fa, addirittura, un’intera intervista divenne infatti eliminata da “Le Iene” a causa di un “vaffa” che la showgirl aveva riservato proprio a Carmelita! Una come, che fa Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

stanzaselvaggia : Massimo Giletti: una Barbara D’Urso che non ce l’ha fatta. - infoitcultura : Romina Power e Barbara D’Urso hanno litigato? La cantante lancia una frecciatina - infoitcultura : Romina Power tira in ballo Barbara D’Urso in trasmissione: tutto in diretta - infoitcultura : Romina Power, la battuta contro Barbara D’Urso a ‘Canzone Segreta’ - infoitcultura : Romina Power, battuta su Barbara D’Urso in diretta: gaffe o frecciatina? -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso “Sarà al serale di Amici 20” Maria De Filippi | il colpaccio è servito | pubblico in estasi per la notizia Zazoom Blog