Amici, Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano: “Se per te quella in tv non è danza perché la fai da 20 anni?” (Di domenica 21 marzo 2021) Amici nella sua prima puntata serale vede già emergere forti dissapori tra due delle insegnanti, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Le due ex ballerine hanno visioni molto contrastanti, specialmente per quanto riguarda un’allieva della scuola di Amici, Rosa. Secondo Alessandra Celentano non ha le basi per continuare a danzare nel talent e la maestra getta il primo guanto di sfida, che però Lorella Cuccarini sceglie di non raccogliere. I momenti di tensione proseguono per la serata e tra le due scoppia la guerra. Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini: guerra ad Amici Alessandra ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 21 marzo 2021)nella sua prima puntata serale vede già emergere forti dissapori tra due delle insegnanti,. Le due ex ballerine hanno visioni molto contrastanti, specialmente per quanto riguarda un’allieva della scuola di, Rosa. Secondonon ha le basi per continuare are nel talent e la maestra getta il primo guanto di sfida, che peròsceglie di non raccogliere. I momenti di tensione proseguono per la serata e tra le due scoppia la guerra.: guerra ad...

Advertising

CfanpageL : RT @twittantoridi: #AscoltiTv 20 Marzo 2021 - Ascolti strepitosi per #Amici20 che ottiene più di 6 mln di ascoltatori e il 28,7% di share!… - TheRadiodavid : RT @twittantoridi: #AscoltiTv 20 Marzo 2021 - Ascolti strepitosi per #Amici20 che ottiene più di 6 mln di ascoltatori e il 28,7% di share!… - Alba85009118 : @Ri_Ghetto La De Filippi ha fatto una scelta eccelsa all'inizio prendendo Arisa e Lorella come insegnanti. Mi piacc… - sempiacicci : RT @twittantoridi: #AscoltiTv 20 Marzo 2021 - Ascolti strepitosi per #Amici20 che ottiene più di 6 mln di ascoltatori e il 28,7% di share!… - annatomasi1 : RT @twittantoridi: #AscoltiTv 20 Marzo 2021 - Ascolti strepitosi per #Amici20 che ottiene più di 6 mln di ascoltatori e il 28,7% di share!… -