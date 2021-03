Zingaretti conferma sperimentazione Sputnik nel Lazio

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 20 marzo 2021) Matteo Salvini era stato il primo a promuovere il siero russo in Italia. Ora anche i detrattori di Putin sembrano concordare sull’opportunità di rivolgersi a Mosca. Il Governatore laziale Nicola, durante una visita all’hub vaccinale dell’Auditorium, hato che “tra qualche giorno verrà stipulato un primo accordo con l’istituto Spallanzani per unain forma scientifica con il vaccino, in attesa ovviamente dell’autorizzazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti”.