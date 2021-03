Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 marzo 2021)DEL 20 MARZOORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DELLAFA ECCEZIONE LA VIA DEL MARE DOVE A CAUSA DI UN INCENDENTE ABBIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA POMEZIA E PRATICA DI MARE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO LA FL4VELLETRI È RALLENTATO TRA VELLETRI E LANUVIO A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO A UN TRENO CHE È FERMO IN LINEA. RALLENTAMENTI FINO A 40 MINUTI. ATTIVATO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS FRA CIAMPINO E VELLETRI. PER I CANTIERI RICORDIAMO I LAVORI SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA. PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E’ STATO ISTITUITO IL DIVIETO DI ...