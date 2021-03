Tommaso Zorzi, messaggio inaspettato: l’annuncio spiazza i followers (Di sabato 20 marzo 2021) del nuovo opinionista de L’Isola dei Famosi. È il personaggio del momento! Solo venti giorni fa la vittoria al GF Vip 5, oggi un ruolo da protagonista all’Isola dei Famosi. Parliamo di Tommaso Zorzi, che insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini è uno degli opinionisti ufficiali L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 20 marzo 2021) del nuovo opinionista de L’Isola dei Famosi. È il personaggio del momento! Solo venti giorni fa la vittoria al GF Vip 5, oggi un ruolo da protagonista all’Isola dei Famosi. Parliamo di, che insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini è uno degli opinionisti ufficiali L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Parpiglia : @tommaso_zorzi Non è da me dirlo pubblicamente perché sono di parte. Ma sei cresciuto, professionalmente parlando,… - redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - spillopotente : @marcod64663391 - kogane_keith28 : RT @MasterAb88: Per Maledetta primavera vogliamo la dimostrazione di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? #Amici20 #tzvip #isola https://t.c… -