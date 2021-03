Scossa magnitudo 7 a nord - est di Tokyo, allerta tsunami (Di sabato 20 marzo 2021) Forte terremoto di magnitudo 7 e allerta tsunami in Giappone. La Scossa è stata registrata nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo: ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura di Miyagi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 marzo 2021) Forte terremoto di7 ein Giappone. Laè stata registrata nella regione del Tohoku, aest di: ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura di Miyagi ...

Advertising

rtl1025 : ?? Forte #terremoto di magnitudo 7 e allerta #tsunami in #Giappone. La scossa è stata registrata a nord est di… - RaiNews : Forte #Terremoto di magnitudo 7 e allerta tsunami in #giappone - SkyTG24 : Giappone, scossa magnitudo 7 a nord-est di Tokyo, allerta tsunami - lightmoon972 : RT @Torrechannelit: Giappone – Scossa di magnitudo 7, lanciata allerta tsunami - EMinzon1967 : RT @RaiNews: Forte #Terremoto di magnitudo 7 e allerta tsunami in #giappone -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa magnitudo Scossa magnitudo 7 a nord - est di Tokyo, allerta tsunami Forte terremoto di magnitudo 7 e allerta tsunami in Giappone. La scossa è stata registrata nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo: ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura di Miyagi ed ipocentro a 54 ...

Giappone, scossa magnitudo 7 a nord - est di Tokyo. Allerta tsunami Le agenzie di monitoraggio statunitensi hanno fissato la magnitudo della scossa a 7. Il Nord Est del Giappone, che dieci anni fa era stato teatro del devastante sisma che causò il disastro della ...

Scossa magnitudo 7 a nord-est di Tokyo, allerta tsunami - Ultima Ora Agenzia ANSA Giappone, scossa magnitudo 7.2: allarme tsunami Tokyo (Giappone), 20 mar. (LaPresse) - Forte terremoto in Giappone poco prima delle 18.10 ora locale, che ha innescato l'allarme tsunami per la costa ...

Fortissima scossa di terremoto in Giappone, magnitudo 7.0. Lanciata l’allerta tsunami Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.0 si è verificata alle 18:09 del 20 marzo (le 10:09 in Italia) a pochi km a largo delle coste del Giappone. Il sisma è stato localizzato a 69 chilomet ...

Forte terremoto di7 e allerta tsunami in Giappone. Laè stata registrata nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo: ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura di Miyagi ed ipocentro a 54 ...Le agenzie di monitoraggio statunitensi hanno fissato ladellaa 7. Il Nord Est del Giappone, che dieci anni fa era stato teatro del devastante sisma che causò il disastro della ...Tokyo (Giappone), 20 mar. (LaPresse) - Forte terremoto in Giappone poco prima delle 18.10 ora locale, che ha innescato l'allarme tsunami per la costa ...Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.0 si è verificata alle 18:09 del 20 marzo (le 10:09 in Italia) a pochi km a largo delle coste del Giappone. Il sisma è stato localizzato a 69 chilomet ...