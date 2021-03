Restart-up | dieci modeste proposte per ripensare il settore

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 20 marzo 2021) È un po’ strano quando per anni scrivi e cerchi di attirare l’attenzione sulle difficoltà dei disoccupati e sulle contraddizioni del mercato del lavoro e quasi nessuno ti si fila, e poi scrivi un solo articolo sulle contraddizioni e difficoltà del modello start-up (sì, per me col trattino) e succede il finimondo. Avrei preferito avere tutta questa attenzione per parlare dei temi che mi sono più cari e che credo siano – appena un po’ – più urgenti. Tuttavia, dal momento che credo sia importante alla critica far seguire la proposta, e che un po’ inaspettatamente mi è stato data tutta questa attenzione da parte di una fetta consistente dello start-up system italiano, provo qui sulla base della mia esperienza e delle mie personali e quindi fallibili opinioni a dare qualche idea su come potrebbe rinnovarsi. Ovviamente, mi rendo ben conto che queste opinioni esono ...