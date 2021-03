Pioli: “Per me sarà una partita particolare. Ibra sarà titolare” (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida che vedrà impegnati i rossoneri contro la Fiorentina, dopo la delusione in Europa League “Per me non sarà mai una trasferta come le altre, ma dobbiamo vincere per riprendere il nostro cammino. Siamo in piena lotta scudetto e in queste 11 giornate che mancano dobbiamo fare il massimo. Zlatan sarà titolare, non so che tenuta abbia, ma c’è bisogno di lui”. Il gioco “sano ed evoluto” è il vero patrimonio della stagione? “C’è grande dispiacere per il cammino europeo, ma siamo usciti ancora più consapevoli delle nostre qualità ma anche del fatto che a certi livelli i dettagli fanno la differenza. Noi purtroppo solo in area di rigore siamo stati meno precisi di quanto avremmo dovuto essere” Com’è tornare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico del Milan Stefanoha parlato in conferenza stampa della prossima sfida che vedrà impegnati i rossoneri contro la Fiorentina, dopo la delusione in Europa League “Per me nonmai una trasferta come le altre, ma dobbiamo vincere per riprendere il nostro cammino. Siamo in piena lotta scudetto e in queste 11 giornate che mancano dobbiamo fare il massimo. Zlatan, non so che tenuta abbia, ma c’è bisogno di lui”. Il gioco “sano ed evoluto” è il vero patrimonio della stagione? “C’è grande dispiacere per il cammino europeo, ma siamo usciti ancora più consapevoli delle nostre qualità ma anche del fatto che a certi livelli i dettagli fanno la differenza. Noi purtroppo solo in area di rigore siamo stati meno precisi di quanto avremmo dovuto essere” Com’è tornare ...

Advertising

AntoVitiello : 'Mi spiace per la reazione che ho avuto, non capiterà più. A #Solskjaer ho fatto i complimenti, ero arrabbiato con… - ZZiliani : Premesso che tutti sbagliano, è chiedere troppo a #Pioli, oppure a #Maldini se il suo allenatore non è in grado di… - ZZiliani : E niente, ferma restando l’ammirazione per il lavoro compiuto quest’anno al #Milan, ci siamo giocati anche #Pioli:… - LUZrossonero : @Thankilpin Esatto, meglio che chiedi venia, ma non a me, allo staff di Pioli che ci ha fatto vedere per un anno un… - BertoliSamuele : @InterCM16 Questa è la dimostrazione che le conferenze stampa e le interviste sono inutili. Lasciando stare questo… -