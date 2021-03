Opera Roma: in tv Zaide di Mozart, Remo Girone narratore (Di sabato 20 marzo 2021) Zaide di Mozart, l' ultima produzione dell' Opera di Roma andata in scena lo scorso ottobre prima della chiusura dei teatri al pubblico, arriva ora in prima tv su Rai5 mercoledi 24 marzo alle 21.15. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 20 marzo 2021)di, l' ultima produzione dell'diandata in scena lo scorso ottobre prima della chiusura dei teatri al pubblico, arriva ora in prima tv su Rai5 mercoledi 24 marzo alle 21.15. ...

Advertising

Quirinale : #AldoMoro, #Mattarella: 'Ci separano 43 anni dal disumano assassinio in Roma, ad opera dei terroristi delle brigate… - RaiNews : In prima serata su @RaiTre il 9 aprile a cura di @RaiCultura teatro e cinema uniti in una nuova produzione del Tea… - BrunoMaggi : RT @laLucia82: La vuoi vedere come era una delle tavole calde dell'antica Roma? Eccoci catapultati nel I secolo. Sembra quasi di poter imma… - siciliafeed : Opera Roma: in tv Zaide di Mozart, Remo Girone narratore - sportli26181512 : Fonseca: 'Non voglio alibi. Smalling out, ma non si opera': Fonseca: 'Non voglio alibi. Smalling out, ma non si ope… -