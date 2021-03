Masters 1000 Miami 2021: Lorenzo Musetti entra nel tabellone principale con i forfait di Millman e Ramos-Vinolas (Di sabato 20 marzo 2021) L’Italia ha il suo settimo giocatore nel tabellone principale del Masters 1000 di Miami al via martedì 24. Lorenzo Musetti, infatti, entra senza dover passare dalle qualificazioni dopo aver raggiunto la semifinale all’ATP 500 di Acapulco, che lo porterà tra i primi 100 giocatori del mondo. A provocare l’ingresso nel main draw del diciannovenne di Carrara sono i forfait dell’australiano John Millman e dello spagnolo Albert Ramos-Vinolas; quest’ultima rinuncia fa sì che insieme a Musetti entri anche il colombiano Daniel Elahi Galan. Il toscano, così, si aggiunge a una schiera azzurra che ha già quattro giocatori in grado di usufruire di un bye al primo turno, e cioè ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) L’Italia ha il suo settimo giocatore neldeldial via martedì 24., infatti,senza dover passare dalle qualificazioni dopo aver raggiunto la semifinale all’ATP 500 di Acapulco, che lo porterà tra i primi 100 giocatori del mondo. A provocare l’ingresso nel main draw del diciannovenne di Carrara sono idell’australiano Johne dello spagnolo Albert; quest’ultima rinuncia fa sì che insieme aentri anche il colombiano Daniel Elahi Galan. Il toscano, così, si aggiunge a una schiera azzurra che ha già quattro giocatori in grado di usufruire di un bye al primo turno, e cioè ...

