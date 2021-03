LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: otto corridori al comando, il plotone recupera qualcosa (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.23 Passaggio a Voghera per la corsa. 11.21 Nel gruppo continuano a lavorare le squadre dei tre grandi favoriti. 11.18 Vantaggio dei fuggitivi che scende, 6’40” al momento. 11.11 Siamo ancora molto lontani alle prime salite: alle 14.00 si dovrebbe approcciare il Colle del Giovo. 11.08 250 chilometri all’arrivo. 11.05 Ricordiamo i nomi degli attaccanti: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel, Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathias Norsgaard (Movistar). 11.02 Margine che scende sotto i 7?. 11.00 Solamente quattro corridori nella storia sono riusciti a vincere con la maglia di campione del mondo. Ce la farà Alaphilippe? 10.57 I ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23 Passaggio a Voghera per la corsa. 11.21 Nel gruppo continuano a lavorare le squadre dei tre grandi favoriti. 11.18 Vantaggio dei fuggitivi che scende, 6’40” al momento. 11.11 Siamo ancora molto lontani alle prime salite: alle 14.00 si dovrebbe approcciare il Colle del Giovo. 11.08 250 chilometri all’arrivo. 11.05 Ricordiamo i nomi degli attaccanti: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel, Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathias Norsgaard (Movistar). 11.02 Margine che scende si 7?. 11.00 Solamente quattronella storia sono riusciti a vincere con la maglia di campione del mondo. Ce la farà Alaphilippe? 10.57 I ...

giroditalia : ?? @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 ???? Sanremo's Roulette! The Classicissima is underway, follow the live… - FCh41 : RT @giroditalia: ?? @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 ???? Sanremo's Roulette! The Classicissima is underway, follow the live race… - LorenzoMarrucc1 : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo 2021 presented by @eolo_it ?? Milano-Sanremo ?? 299 km ? Partenza 9:40 ?? Arrivo ~ 16.45 ?? @RaiSport… - InterCLAzionale : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo 2021 presented by @eolo_it ?? Milano-Sanremo ?? 299 km ? Partenza 9:40 ?? Arrivo ~ 16.45 ?? @RaiSport… - sara_voza : RT @giroditalia: ?? @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 ???? Sanremo's Roulette! The Classicissima is underway, follow the live race… -