La mamma di Corona: "Mio figlio è malato, deve continuare la terapia. In cella può morire" (Di sabato 20 marzo 2021) “Fabrizio deve tornare a casa dove con grande sofferenza ha fatto un cammino lungo con me, suo figlio Carlos, i suoi fratelli e le poche persone che gli vogliono veramente bene. Con l’aiuto dei terapeuti, siamo riusciti a farlo stare molto meglio. deve continuare la terapia. Se lo mettono in carcere, muore”. Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, Gabriella Privitera, la madre di Fabrizio Corona, che ha visitato il figlio nel reparto di Psichiatria del Niguarda dov’è ricoverato e dove da otto giorni è in sciopero della fame dopo che il Tribunale di sorveglianza di Milano gli ha revocato la detenzione domiciliare. “È molto dimagrito. Ho cercato di convincerlo a prendere almeno un pò di zucchero, ma non vuole niente - spiega - Non si aspettava la decisione ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) “Fabriziotornare a casa dove con grande sofferenza ha fatto un cammino lungo con me, suoCarlos, i suoi fratelli e le poche persone che gli vogliono veramente bene. Con l’aiuto dei terapeuti, siamo riusciti a farlo stare molto meglio.la. Se lo mettono in carcere, muore”. Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, Gabriella Privitera, la madre di Fabrizio, che ha visitato ilnel reparto di Psichiatria del Niguarda dov’è ricoverato e dove da otto giorni è in sciopero della fame dopo che il Tribunale di sorveglianza di Milano gli ha revocato la detenzione domiciliare. “È molto dimagrito. Ho cercato di convincerlo a prendere almeno un pò di zucchero, ma non vuole niente - spiega - Non si aspettava la decisione ...

Advertising

robertalerici : RT @HuffPostItalia: La mamma di Corona: 'Mio figlio è malato, deve continuare la terapia. In cella può morire' - fr_c0 : RT @HuffPostItalia: La mamma di Corona: 'Mio figlio è malato, deve continuare la terapia. In cella può morire' - fabiospes1 : RT @HuffPostItalia: La mamma di Corona: 'Mio figlio è malato, deve continuare la terapia. In cella può morire' - HuffPostItalia : La mamma di Corona: 'Mio figlio è malato, deve continuare la terapia. In cella può morire' - cronaca_news : Fabrizio Corona e lo sciopero della fame, parla la mamma: “È malato, deve ritornare a casa. In cella può togliersi… -