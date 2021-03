Impianto rifiuti a Sassinoro, Di Sisto: “In troppi sul carro del vincitore senza avere meriti” (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 7 minutiSulla vicenda dell’Impianto rifiuti di Sassinoro a intervenire, con una nota stampa, è il consigliere comunale del piccolo centro dell’alto Tammaro Lucio Di Sisto. Che scrive: “Con scarsa capacità teatrale, gli “attori principali” salgono sul carro dei vincitori per festeggiare una vittoria che non gli appartiene. Andiamo a ritroso e ripercorriamo la travagliata e imbarazzante vicenda del sito di compostaggio di Sassinoro ha del surreale e vede protagoniste le “iene” che si contendono una ”carcassa politica” da dare in pasto ai cittadini. Nella lunga e tanto attesa sentenza relativa al sito di compostaggio di Sassinoro con sfacciataggine esultano per la vittoria gli “attori principali”, il Sindaco di Sassinoro e la Giunta ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 7 minutiSulla vicenda dell’dia intervenire, con una nota stampa, è il consigliere comunale del piccolo centro dell’alto Tammaro Lucio Di. Che scrive: “Con scarsa capacità teatrale, gli “attori principali” salgono suldei vincitori per festeggiare una vittoria che non gli appartiene. Andiamo a ritroso e ripercorriamo la travagliata e imbarazzante vicenda del sito di compostaggio diha del surreale e vede protagoniste le “iene” che si contendono una ”carcassa politica” da dare in pasto ai cittadini. Nella lunga e tanto attesa sentenza relativa al sito di compostaggio dicon sfacciataggine esultano per la vittoria gli “attori principali”, il Sindaco die la Giunta ...

Advertising

anteprima24 : ** Impianto #Rifiuti a #Sassinoro, Di Sisto: 'In troppi sul carro del vincitore senza avere meriti' **… - LavoroLazio_com : Rifiuti, Campidoglio: chiesta al Mibact verifica dei pareri su impianto Agricola Salone In seguito alle numerose st… - EcoLitoraleTv : Roma, rifiuti: chiesta al Mibact verifica dei pareri su impianto Agricola Salone - aldoalessi61 : RT @Miliziano_M: Ecco il Ccr che con orgoglio sto realizzando come amministratore unico della società quisquina ambiente srl @QuisquinaS ne… - ingscalzopietro : RT @Miliziano_M: Ecco il Ccr che con orgoglio sto realizzando come amministratore unico della società quisquina ambiente srl @QuisquinaS ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Impianto rifiuti Frosinone - Rotondi: bloccare la VIA sul biodigestore ... provveduto a sospendere la prima riunione della conferenza dei servizi per l'Autorizzazione integrale ambientale, riguardante la procedura amministrativa per l'impianto di smaltimento rifiuti di ...

Impianto a biogas: il Meetup torna sull'argomento ... sindaco Crisetti, fa un grande "regalo" alla città di San Giovanni Rotondo: approva la delibera numero 74 che prevede la costruzione e l'esercizio di un impianto per il trattamento dei rifiuti ...

Rifiuti, nuovo impianto a Castellana: dall'umido si produrranno biometano e compost PalermoToday Impianto rifiuti a Sassinoro, Di Sisto: “In troppi sul carro del vincitore senza avere meriti” Sulla vicenda dell’impianto rifiuti di Sassinoro a intervenire, con una nota stampa, è il consigliere comunale del piccolo centro dell’alto Tammaro Lucio Di Sisto. Che scrive: “Con scarsa capacità tea ...

Giugliano. Nuovo impianto rifiuti, il sindaco dichiara: “Continueremo ad opporci” Questa mattina, il sindaco di Qualiano De Leonardis, si è così espresso riguardo la notizia di un impianto di tritovagliatura nella ex centrale Turbogas di Giugliano che servirà a stoccare le ecoballe ...

... provveduto a sospendere la prima riunione della conferenza dei servizi per l'Autorizzazione integrale ambientale, riguardante la procedura amministrativa per l'di smaltimentodi ...... sindaco Crisetti, fa un grande "regalo" alla città di San Giovanni Rotondo: approva la delibera numero 74 che prevede la costruzione e l'esercizio di unper il trattamento dei...Sulla vicenda dell’impianto rifiuti di Sassinoro a intervenire, con una nota stampa, è il consigliere comunale del piccolo centro dell’alto Tammaro Lucio Di Sisto. Che scrive: “Con scarsa capacità tea ...Questa mattina, il sindaco di Qualiano De Leonardis, si è così espresso riguardo la notizia di un impianto di tritovagliatura nella ex centrale Turbogas di Giugliano che servirà a stoccare le ecoballe ...