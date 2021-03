I fiumi in rivolta inghiottono le Borse finanziarie mondiali

(Di domenica 21 marzo 2021) Dove si trova il Chicago Board Trade Building, l’edificio della Borsa di Chicago, una delle più importantidel mondo. Certamente la più importante per le transazioni commerciali sulle materie prime. IN POCHI MINUTI, l’acqua forma un immenso torrente tumultuoso e appena irrompe nel Boulevard si trasforma in una gigantesca onda vorticosa che smembra e inghiotte l’imponente edificio della Borsa Dopo,, un grattacielo di 184 metri di altezza. È uno spettacolo sconcertante e spaventoso, a cui la popolazione assiste impotente. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

m_portaluri : Fiumi in rivolta inghiottono le borse del mondo. Un racconto dell’acqua - OtherNews5 : @RicPetrella ha voluto fare una simpatica provocazione con un racconto di fantasia in cui l'acqua si ribella. I fiu… -

Ultime Notizie dalla rete : fiumi rivolta

Il Manifesto

Dobbiamo temere che la follia umana non abbia limiti? In questo caso, prepariamo lapacifica dell'Umanità, in alleanza con i nostri fratelli, Idel Mondo. Maria Palatine e Bernard ...L'ultimo atto è l'accusaa di essere un bugiardo. Le fazioni si combattono a colpi di ... appoggiato dalla curia fossero iniziati a scorrered'odio. Scrive Cencini sull'ultimo comunicato ...Fiume Seveso: al via il censimento degli scarichi con i droni. Ieri la presentazione del progetto che coinvolge le province di Milano, Monza e Como.Città del Vaticano - Ormai siamo agli insulti. Con buona pace per la bellissima enciclica Fratelli Tutti. Non c'è pace sotto gli ulivi di Bose, la comunità ecumenica ...