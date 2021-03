Dl Sostegni | Salvini | ‘no a multati a vita | entro aprile si cambia e Draghi concorda’

Advertising

LegaSalvini : DL SOSTEGNI: SALVINI, ROTTAMAZIONE CARTELLE SALVA FAMIGLIE - ULTIMA ORA - matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - LegaSalvini : VACCINI, SOSTEGNI, ZONE ROSSE. SALVINI A TUTTO CAMPO: 'È L'ULTIMO SACRIFICIO, TRA UN MESE SI RIAPRE' - AA311922 : RT @tempoweb: #Salvini rivela: accordo con #Draghi, svolta sui 'multati a vita'. Elezioni a #Roma, messaggio alla #Meloni #lega #bertolaso… - laratta_enzo : RT @tempoweb: #Salvini rivela: accordo con #Draghi, svolta sui 'multati a vita'. Elezioni a #Roma, messaggio alla #Meloni #lega #bertolaso… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni Salvini

Lo dice Matteoal Corriere della Sera. "C'è un accordo ai massimi livelli, frutto di giornate intere di lavoro e telefonate, che ha l'obiettivo di riportare a ragionevolezza il mastodontico ...Lo dice Matteoal Corriere della Sera. "C'è un accordo ai massimi livelli, frutto di giornate intere di lavoro e telefonate, che ha l'obiettivo di riportare a ragionevolezza il mastodontico ...Basta coi multati a vita. Matteo Salvini in una intervista al Corriere della sera rivela l'"accordo" stretto con il premier Mario ...Arriva il via libera agli aiuti: ristori per le imprese e gli autonomi, proroga della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti, rinvio delle scadenze fiscali e fondi per la sanità e il piano ...